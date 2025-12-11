Haberler

Basketbol maçında hakeme kafa attı

Basketbol maçında hakeme kafa attı
Güncelleme:
Samsun'da oynanan Büyük Erkekler Ligi'nde bir basketbol maçında, 1919 Basketbol takımı oyuncusu A.T., tartıştığı hakem Ahmet Barış Yazıcı'ya kafa attı. Hakem, hastaneye kaldırılarak darp raporu alırken, aynı zamanda beden eğitim öğretmeni olan A.T. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayın ardından maç yarıda kaldı ve soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda meydana geldi. Atakum Basketbol ile 1919 Basketbol Spor Kulübü arasındaki maçta; 1919 Basketbol takımı oyuncusu A.T., pozisyon sonrası tartıştığı hakem Ahmet Barış Yazıcı'ya kafa attı. Hastaneye kaldırılan hakem darp raporu alırken, beden eğitim öğretmeni de olan A.T. şikayet sonrası ifadesi polis merkezine götürüldü. Maç yarım kalırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Diğer yandan Samsun Basketbol İl Temsilciliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu akşam ilimizde oynanan Atakum Basketbol-1919 Basketbol Spor Kulübü Büyük Erkekler Ligi müsabakasında, 1919 Basketbol takımı oyuncusu maçın Başhakemi Ahmet Barış Yazıcı'ya fiziksel saldırıda bulunmuştur. Hakemimizle ilgili darp raporu alınmış olup adli süreç başlatılmıştır. Basketbol oyununun saygınlığına zarar veren bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri alarak sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

title