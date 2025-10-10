Basketbol Ligi 4. Hafta Maç Programı Belli Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta maçları programı açıklandı. Maçlar bu hafta çeşitli tarihlerde ve mekanlarda gerçekleştirilecek.
Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 3, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
Yarın:
13.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)
12 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)
13 Ekim Pazartesi:
19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
12 Ekim Pazar:
14.00 Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol (Başakşehir)
15.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Akatlar)
17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Koleji-MKE Ankaragücü Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.45 iLab Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Beşiktaş GAİN)
16.30 Yalovaspor Basketbol-Çayırova Belediyesi (90. Yıl)
18.15 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)
12 Ekim Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Göztepe (Karataş Şahinbey)
14.45 TED Ankara Kolejliler-Cemefe Gold Haremspor (Gölbaşı)
16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)
18.15 Darüşşafaka Lassa-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)