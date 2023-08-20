A Milli Erkek Basketbol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri biletini alamadı

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Paulo Marques, Lorenzo Baldini, Michal Proc

TÜRKİYE: Kenan Sipahi, Şehmus Hazer 16, Furkan Korkmaz 19, Alperen Şengün 14, Ömer Faruk Yurtseven 9, Onuralp Bitim 6, Ercan Osmani 2, Okben Ulubay, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca 5

HIRVATİSTAN: Smith 14, Filipovic 10, Hezonja 16, Saric 22, Zubac 8, Kapusta 3, Dario Dreznjak 5, Badzim 6

1'İNCİ PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 29-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-66

5 FAUL: 38.01 Alperen Şengün (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında Hırvatistan'a 84-71 yenilerek ikinci oldu. Milliler bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılma hakkını kaybetti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Türkiye; Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı. Hırvatistan'ın ilk 5'i ise Smith, Filipovic, Hezonja, Saric, Zubac'tan oluştu.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikası dengeli bir oyunla geçildi. Pota altından Saric ile üç sayı çizgisinin gerisinden de Filipovic ile skor üreten Hırvatistan, 4'üncü dakikayı 12-6 önde geçti. Üst üste boş atışlardan sayı bulamayan Türkiye karşısında boyalı alanı etkili kullanmayı sürdüren Hırvatlar, 6'ncı dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 8-16. Onuralp Bitim'in oyuna girmesiyle oyunun iki yönünde ritmini bulan A Milli Takım, 8'inci dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 12-16. Üst üste kazanılan serbest atışlarla yeniden hücumda etkinliğini arttıran Hırvatistan, ilk çeyreği 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda Saric'in üç sayılık basketleriyle etkili başlayan Hırvatlar, 12'nci dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 16-32. Ay-yıldızlı takım, periyodun ortalarına doğru Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün'ün oyuna girmesiyle pota altını iyi savundu. Hücumda ritmini bir türlü bulamayan milliler karşısında Hırvatlar, Hezonja'nın üst üste bulduğu dış atış isabetleriyle farkın kapanmasına izin vermedi. Hücumda üretken olamayan A Milli Takım, bir ara 20 sayı geriye düştü: 25-45. Türkiye, soyunma odasına da 48-29 geride girdi.

Türkiye, ikinci yarıya Furkan Korkmaz'ın üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle başladı. Milliler, 17-5'lik seri yakalayarak 25'inci dakikada farkı 7 sayıya düşürdü: 46-53. Taraftarının da desteğini arkasına alan milliler, savunma sertliğini arttırarak, 27'nci dakikada Ömer Faruk Yurtseven'in boyalı alandan bulduğu basketle farkı 6 sayıya indirdi: 51-57. Çeyreğin son bölümünde boş atışlardan yararlanamayan A Milli Takım, final periyoduna 66-55 yenik gitti.

Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdürerek farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, maçı 84-71 kazandı.

FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE OYNANDI

Türkiye ile Hırvatistan arasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Maçtan bir gün önce tüm biletlerin tükendiği açıklandı. Yaklaşık 16 bin kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan basketbolseverler, maç boyunca Milli Takımı destekledi.