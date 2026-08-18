Haberler

Türkiye, Hırvatistan'ı Devirip Çeyrek Finalde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Türkiye: 61 - Hırvatistan: 40 Son 16 turunda Hırvatistan'ı geçen milliler, çeyrek finalde yarın Slovenya ile karşılaşacak

Türkiye, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Hırvatistan'ı 61-40 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Romanya'nın Mioveni kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 16-10 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, soyunma odasına da 37-20 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı bir ara 26 sayıya (48-22) kadar yükselten milliler, son çeyreğe 51-30 önde gitti.

Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, Hırvatistan'ı 21 sayı farkla 61-40 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takımda Ezgi Ülker 19, Nisa Söylemez ise 16 sayı kaydetti.

Galibiyetin ardından salondaki az sayıda Türk taraftar, büyük coşku yaşadı. Türk basketbolseverler, Mioveni Spor Salonu'nda çalan Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla milli zaferi kutladı.

Genç milli takım, çeyrek finalde yarın TSİ 13.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

İhanetin böylesi! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Galatasaray bonservisini belirledi! Bu dev rakamı veren Barış'ı alır
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Ödenen kira geri alınabilecek
Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı

Suçlama vahim! Cemal Enginyurt'un oğlu hakkında soruşturma