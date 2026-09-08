Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası
- Japonya'yı 84-63 yenen Macaristan ile Güney Kore'ye 94-56 üstünlük kuran Almanya, çeyrek finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı başladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın beşinci gününde 2 karşılaşma oynandı.
Günün ilk maçında Macaristan, Japonya'yı 84-63 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer müsabakada ise Almanya, Güney Kore'yi 94-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde Macaristan, ABD ile karşılaşacak. Almanya ise Belçika ile mücadele edecek.
Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı, yarın oynanacak Porto Riko-Çin ve İtalya-Avustralya maçlarıyla tamamlanacak.