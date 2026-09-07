FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD liderliği garantiledi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında ikinci maçlar oynandı. ABD, D Grubu'nda 2'de 2 yaparak çeyrek finale yükseldi; Çekya turnuvaya veda etti. Türkiye, Avustralya'ya 71-87 mağlup oldu.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na 4 maçla devam edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde C ve D gruplarında ikinci müsabakalar oynandı.
D Grubu'nda 2'de 2 yapan ABD, son maçlar öncesinde liderliği garantiledi ve direkt çeyrek finale yükseldi. Birer galibiyetleri bulunan Çin ve İtalya'nın eleme turu oynamaya hak kazandığı grupta 2 yenilgi yaşayan Çekya ise turnuvaya veda etti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Türkiye-Avustralya: 71-87
Porto Riko-Belçika: 64-76
D Grubu:
Çin-Çekya: 74-70
İtalya-ABD: 52-55