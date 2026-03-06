Basketbol Avrupa Ligi

Haberler

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

Anadolu Efes : Loyd 5, Weiler-Babb 8, Dozier 6, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 20, Lee 18, Cordinier 2, Smits 12, Swider 2, Jones 7

LDLC Asvel: Seljaas 15, Angola 26, Ajinca, Watson 10, Vautier 7, Heurtel 14, Massa 6, Jackson 2, Lighty 4, Traore 7 Harrison

1. Periyot: 19-26

Devre: 47-49

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkan: 36.44 Seljaas (LDLC Asvel)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine 91-88 yenildi.

Anadolu Efes ligde 21. kez mağlup olurken, son sıradaki LDLC Asvel ise 8. galibiyetini elde etti.

Weiler-Babb'in üç sayılık basketiyle maça başlayan Anadolu Efes, daha sonra sayı üretmekte güçlük yaşadı. Rahat sayılar üreten Fransız ekibi, ilk 5 dakikayı 10-5 önde bitirdi. Traore ve Seljaas'ın etkili olduğu bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren Asvel, farkı çift haneye yükseltse de bitime 7 salise kala Anadolu Efesli Lee'nin basket faulü sonrası ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, farkı 4 sayıya düşürdü: 32-36. Smits ve Lee'nin peş peşe dışarıdan kaydettiği basketlerle skoru 40-40 yapan lacivert-beyazlılar, Swider'ın smacıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve Weiler-Babb'in açılış basketinin ardından ilk kez öne geçti. Rakibinin attığı sayılara hemen cevap veren Anadolu Efes, son 10 saniyeye 47-46 önde girse de son saniyede Thomas'ın üç sayılık basketiyle soyunma odasına önde giden taraf 47-49'luk skorla LDLC Asvel oldu.

Üçüncü çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Konuk ekibin dış şutlarla farkı yükseltme çabasına hemen karşılık vererek aranın açılmasını engelleyen Anadolu Efes zaman zaman hücumda yaptığı hatalarla rakibinin üstünlüğüne son veremedi ve üçüncü periyodu LDLC Asvel 68-62 üstün tamamladı.

Smits'in sayılarıyla Fransız temsilcisinin maçı koparmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, farkı 3 sayıya kadar indirse de Asvel'in peş peşe üç sayılık basketlerine engel olamadı. Son 3 dakikaya girilirken farkı yeniden 3 sayıya indiren Anadolu Efes, kritik anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Üç sayılık basketiyle farkı tek sayıya düşüren Şehmus Hazer'in son saniyedeki üçlük denemesi isabet bulmayınca LDLC Asvel maçı 91-88 kazandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
