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Türkiye, Slovakya'yı 93-63 Yenerek Grup Lideri Oldu

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Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Slovakya'yı 93-63 mağlup ederek grubunu yenilgisiz lider tamamladı. Son 16 turunda Avusturya ile eşleşen milli takım, maçı 29 Temmuz'da oynayacak.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Slovakya'yı 93-63 yendi.

İtalya'daki şampiyonada grup maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda A Grubu'nun sonuncusu Avusturya ile eşleşti.

Slovakya karşısında ilk çeyreği 25-9 önde geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 51-17 üstün gitti.

Son çeyreğe 74-40'lık skor avantajıyla giren milli takım, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 93-63 kazandı.

B Grubu'nda 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya ile karşılaşacak.

Milli takım, grup aşamasında daha önce Danimarka'yı 88-62, Sırbistan'ı 57-53 yendi.

Kaynak: AA
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