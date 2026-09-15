Basketbol: 20. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
- BOTAŞ: 76 - İstanbul Gençlik Spor Kulübü: 69
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali Kemal Dingilli, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban
BOTAŞ: Selin Rachel Gül 2, Işık Su Güven 2, İdil Yeniçulha 3, Duygu Özen 2, Sehernaz Çidal 8, Simge Tokmak, Akhator 6, Holesinska 16, Clouden 20, Işılay Eğin 6, Nared 11
İstanbul Gençlik : Slocum 8, Günesh Denise Karaoğlan 7, Damla Gezgin 10, Gizem Sezer 3, Şuranur Sönmez 6, Sevgi Tonguç 14, Stankoviç 11, İremnaz Tutar 2, Özge Özışık 8
1. Periyot: 19-18
Devre: 30-30
3. Periyot: 58-47
Kayseri'de düzenlenen 20. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda BOTAŞ, İstanbul Gençlik'i 76-69 yendi.