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Basketbol: 20. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

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- BOTAŞ: 76 - İstanbul Gençlik Spor Kulübü: 69

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Kemal Dingilli, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban

BOTAŞ: Selin Rachel Gül 2, Işık Su Güven 2, İdil Yeniçulha 3, Duygu Özen 2, Sehernaz Çidal 8, Simge Tokmak, Akhator 6, Holesinska 16, Clouden 20, Işılay Eğin 6, Nared 11

İstanbul Gençlik : Slocum 8, Günesh Denise Karaoğlan 7, Damla Gezgin 10, Gizem Sezer 3, Şuranur Sönmez 6, Sevgi Tonguç 14, Stankoviç 11, İremnaz Tutar 2, Özge Özışık 8

1. Periyot: 19-18

Devre: 30-30

3. Periyot: 58-47

Kayseri'de düzenlenen 20. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda BOTAŞ, İstanbul Gençlik'i 76-69 yendi.

Kaynak: AA
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