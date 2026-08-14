Basketbol: 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası
FIBA U16 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 82-60 mağlup ederek 9-12'ncilik klasmanında galip geldi. İkinci devrede farkı açan milliler, Arda Öztürk ve Mehmet Öztürk'ün performansıyla sahadan galip ayrıldı ve yarın 9-10'unculuk maçında Çekya-Sırbistan galibiyle karşılaşacak.
FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında İtalya'yı 82-60 yendi.
Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentindeki şampiyonanın klasman maçında İtalya ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-8 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 35-27 üstünlükle gitti.
İkinci devrede farkı açan ay-yıldızlı takım, üçüncü periyodunu 62-42 önde bitirdiği mücadeleden 82-60 galip ayrıldı.
Arda Öztürk 18 sayı, 13 ribaunt ve Mehmet Öztürk 18 sayı, 6 asistle millilerin galibiyetinde öne çıktı.
Milli takım, 9-10'unculuk klasman maçında yarın Çekya-Sırbistan mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.