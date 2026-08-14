Haberler

Basketbol: 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA U16 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 82-60 mağlup ederek 9-12'ncilik klasmanında galip geldi. İkinci devrede farkı açan milliler, Arda Öztürk ve Mehmet Öztürk'ün performansıyla sahadan galip ayrıldı ve yarın 9-10'unculuk maçında Çekya-Sırbistan galibiyle karşılaşacak.

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 9-12'ncilik klasman maçında İtalya'yı 82-60 yendi.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentindeki şampiyonanın klasman maçında İtalya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-8 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 35-27 üstünlükle gitti.

İkinci devrede farkı açan ay-yıldızlı takım, üçüncü periyodunu 62-42 önde bitirdiği mücadeleden 82-60 galip ayrıldı.

Arda Öztürk 18 sayı, 13 ribaunt ve Mehmet Öztürk 18 sayı, 6 asistle millilerin galibiyetinde öne çıktı.

Milli takım, 9-10'unculuk klasman maçında yarın Çekya-Sırbistan mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi

Elektrik akımına kapılan inek öldü: Köylülerin tepkisi akıllara zarar
Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Ünlü gazeteciden bomba iddia
AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı

AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı! İşte yeni yol haritası
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız

Rusya resmen savaşa hazırlanıyor! Hedef bu kez karada değil
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni