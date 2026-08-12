Türkiye, Gürcistan'ı 79-71 yendi
- Türkiye: 79 - Gürcistan: 71
FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasman maçında Gürcistan'ı 79-71 yendi.
Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentindeki şampiyonanın ilk klasman maçında Gürcistan ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-25 geride tamamlayan milliler, soyunma odasına 45-44 üstünlükle gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı takım, üçüncü periyodunu 60-56 önde bitirdiği mücadeleden 79-71 galip ayrıldı.
Zeki Güney 17 sayı, 3 asist, Arda Öztürk 15 sayı, 14 ribaunt, 4 asist, Emre Güçlü 13 sayı, 7 ribaunt ve Kuzey Baysal 10 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla millilerin galibiyetinde ön plana çıktı.
Milli takım, ikinci klasman maçında 14 Ağustos Cuma günü İtalya-İsrail mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.