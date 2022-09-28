Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Spor Haberleri Salon: Kadir HasHakemler: İsmail Binbir, Osman Çalap, Mehmet BurakMelikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver 17, Sevgi Tonguç 3, Eylül Minez 2, Burcu Yağan 10, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 3, Helin Boybeyi 4, Şuranur Sönmez 11, Ezinne Kalu 10, Daijgile Sarauskaite 3,... Salon: Kadir Has Hakemler: İsmail Binbir, Osman Çalap, Mehmet Burak Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver 17, Sevgi Tonguç 3, Eylül Minez 2, Burcu Yağan 10, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 3, Helin Boybeyi 4, Şuranur Sönmez 11, Ezinne Kalu 10, Daijgile Sarauskaite 3, Feray Dalkılıç Galatasaray: Kamile Nacickaite 15, Simge Tokmak 2, Miray Balotu 4, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 13, Aija Jurjane 12, Neva Pulvere 5, Devran Tanacan 3, Arife Can Vardar 6, Teira Mccowan 15, Berna Şahin 3, Meltem Yıldızhan 10 1. Periyot: 10-21 Devre: 31-46 3. Periyot: 48-69 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk gün maçında Galatasaray'a 92-63 mağlup oldu. Spor Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin basketbol Kayseri Yağan Eylül Spor Haberler

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