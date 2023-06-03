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Başkent ekibi 'Yola devam' diyor! Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

Başkent ekibi "Yola devam" diyor! Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Ankaragücü, bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 1-0 kazandı.

TEK GOL KITSIOU'DAN

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Stelios Kitsou attı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 42 pauna yükseldi ve bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 46 puanda kaldı.

Başkent ekibi 'Yola devam' diyor! Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

HAFTAYA RAKİP ADANA DEMİR

Kayseri'den 3 puan alan Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanına gidiyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Ankaragücü Spor Haberler

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