Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi.

METE VARDAR, OĞLUNA TOKAT ATTI

Mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mete Vardar'ın, oğlu Sinan Ege'ye tokat atması, genel kurulun en dikkat çekici olaylarından biri oldu. Kürsüde bekleyen Mete Vardar, çevresindekilerle tartışırken, kendisine bir şeyler söyleyen oğlu Sinan Ege'ye tokat attı. O anlar, Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabından yapılan canlı yayında anbean kaydedildi.

DAHA SONRA DA GÖNLÜNÜ ALDI

Olay, Beşiktaş camiasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Öte yandan, Vardar, sahneden indikten sonra oğlunu öperek gönlünü aldı.

ALEYHİNDEKİ TEZAHÜRATLARA KARŞILIK VERDİ

Öte yandan başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde, oy sayımı sırasında gerginlik daha da tırmandı. Yaşanan olayın ardından çevresindeki kişiler, Mete Vardar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliği yatıştırmak için çaba sarf edilirken, Vardar'ın aleyhine tezahürat yapanlara sert çıkışı da dikkatlerden kaçmadı. Vardar, tepkilere karşılık olarak, "Biz buradayız, kaçanlara bağırın" diyerek meydan okudu.