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Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı

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Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kuruluna damga vuran bir olay yaşandı. Mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan ve Hüseyin Yücel'in yeni listesinde de yer alan Mete Vardar, kürsüde çevresindekilerle tartışırken kendisine bir şeyler söyleyen oğlu Sinan Ege'yi tokatladı. Aleyhindeki tezahüratlara da sinirlenip tepki gösteren Vardar, daha sonra oğlunun gönlünü aldı.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi.

METE VARDAR, OĞLUNA TOKAT ATTI

Mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mete Vardar'ın, oğlu Sinan Ege'ye tokat atması, genel kurulun en dikkat çekici olaylarından biri oldu. Kürsüde bekleyen Mete Vardar, çevresindekilerle tartışırken, kendisine bir şeyler söyleyen oğlu Sinan Ege'ye tokat attı. O anlar, Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabından yapılan canlı yayında anbean kaydedildi.

DAHA SONRA DA GÖNLÜNÜ ALDI

Olay, Beşiktaş camiasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Öte yandan, Vardar, sahneden indikten sonra oğlunu öperek gönlünü aldı.

Başkanlık seçimine damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözü önünde oğlunu tokatladı

ALEYHİNDEKİ TEZAHÜRATLARA KARŞILIK VERDİ

Öte yandan başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde, oy sayımı sırasında gerginlik daha da tırmandı. Yaşanan olayın ardından çevresindeki kişiler, Mete Vardar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliği yatıştırmak için çaba sarf edilirken, Vardar'ın aleyhine tezahürat yapanlara sert çıkışı da dikkatlerden kaçmadı. Vardar, tepkilere karşılık olarak, "Biz buradayız, kaçanlara bağırın" diyerek meydan okudu.

Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıaykut kalanoğlu:

Oğlunu tokatladı diye yazıyor haber başlığında çoğul yazılmış hafifçe sadece bir tokat bu tokatlamak değil tokatladı demek başka tokat attı demek başka ? videoyu görmesek peş peşe oğluna tokatlar attı zannedeceğiz !

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Haber YorumlarıHüseyin Kara:

Baba para versene bilardoya gidicem hesabı :)

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Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

Fecir'in intikamı kötü olur ama.

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