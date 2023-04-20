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Başkanlığını Kütahyalı iş insanının yaptığı Osmanlıspor şampiyonluk yolunda ilerliyor

Başkanlığını Kütahyalı iş insanının yaptığı Osmanlıspor şampiyonluk yolunda ilerliyor

Spor Haberleri

Almanya'nın Dortmunda Kreisliga A Grubu'nda mücadele eden ve başkanlığını genç iş insanı Kütahya'nın Sülye köyünden Burhan Erdem tarafından yürütülen Osmanlıspor, şampiyonluk için mücadele ediyor.

Almanya'nın Dortmunda Kreisliga A Grubu'nda mücadele eden ve başkanlığını genç iş insanı Kütahya'nın Sülye köyünden Burhan Erdem tarafından yürütülen Osmanlı spor, şampiyonluk için mücadele ediyor.

Almanya'nın Dortmund Şehrinde bulunan ve 1990 yılında Türkler tarafından kurulan Osmanlı spor bir üst lige çıkmaya hazırlanıyor. Kreisliga A'da 84 golle en çok gol atan ve 46 puan ile geçtiğimiz hafta sonu sahasında RW Barop ile karşılaşan Osmanlı spor 4-3 skor ile zorlu derbi maçında galip gelmeyi başardı.

Kreisliga A'da ikinci sırada yer alan Osman spor Bezirksliga çıkmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Burhan Erdem, Dortmund Mengede DİTİB Mevlana Camii bünyesinde kurulan Osmanlıspor'un Türk milletini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiğini söyledi.

Bu hafta sonu deplasmanda grup lideri VfR Kirchlinde karşılaşacak olan Osmanlıspor Dortmund Başkanı Burhan Erdem, "Bu hafta galip gelip şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.

30 gol ile Osmanlıspor'un gol kralı Emetli Yunus Emre Karaca ise takım arkadaşları ile uyumlu bir mücadele sergilediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmanlıspor Dortmund Kütahya Almanya Spor Haberler

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