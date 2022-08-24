Başkan Uzundemir'e spora katkı teşekkürü

Ortaca Belediye spor'un altyapısını oluşturacak minik sporcuların 15 Mayıs'ta başlayan eğitimleri devam ediyor. Minik sporcuları tesislerde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uzundemir, genç neslin spor ve diğer aktivitelere yönlendirilmesinin kötü alışkanlıklardan uzat tutulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ortaca Belediyespor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulunda eğitim gören 225 minik sporcunun ailesi adına Kulüp Başkanı Erem Kaya Belediye Başkanı Ali Uzundemir'i ziyaret ederek Ortaca Belediyespor Kulübü'nün formasını hediye etti. Kulüp Başkanı Kaya, Ortaca Belediyesi sayesinde 224 minik sporcunun yaz aylarında zamanını spor ile değerlendirdiğini belirterek, Başkan Uzundemir'e teşekkür etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmaması, hem sportif alanda, hem de eğitim alanında başarılı bir şekilde ilerlemeleri bizim için çok önemli. Yerel yönetimlerin bir görevi de genç nesilleri geleceğe hazırlamaktır. Biz Ortaca Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğimiz olduğunu düşünerek küçük yaşlarda hem vatan sevgisini, hem sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerini, hem de iyi bir sporcu olmaları yönünde çalışmalar yürütüyoruz" dedi. - MUĞLA