Başkan Sözen Kick Boks şampiyonunu ağırladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda Dünya şampiyonu ve ardından da Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Manavgatlı sporcu Neşe Özcan'ı ağırladı.

Hedefspor Klübü sporcusu olan Neşe Özcan'a, ailesi ve antrenörü Muhsin Türk de eşlik etti. İtalya'da yapılacak olan ve 165 ülkeden 3 bin sporcunun katılacağı Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Neşe Özcan, müsabakalara sıkı bir şekilde hazırlandığını belirtti. Genç şampiyonla uzun uzun sohbet eden Sözen, Manavgatlı Neşe Özcan'ın almış olduğu başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Şükrü Sözen, " Manavgat'ımızın evladı Neşe Özcan kızımız, göstermiş olduğu büyük başarıyla hem ailesinin hem de bizlerin göğsünü kabarttı. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek olmaya özen gösterdik. Bu kentin evlatları her şeyin en iyisini hak ediyor. Genç sporcumuz Neşe'ye ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Manavgat'ı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - ANTALYA