- Başkan Özgökçen'den hakem tepkisi

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen:

"Sarper Barış Saka'yı kesinlikle maçlarımızda istemiyoruz"

KONYA - Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Adana Demirspor maçında tartışmalı hakem kararlarına tepki göstererek, "Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını çıkarmak için uydurma bir penaltıyla Konyaspor'un haklarını katletmiştir. Bunun altında kalmayacağız, sessizliğimizi bozacağız. Bundan sonra da Sarper Barış Saka'yı kesinlikle maçlarımızda istemiyoruz" dedi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Göreve geleli yaklaşık 2 yıla yakın bir zaman olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Fatih Özgökçen, "Türk futbolunun kaosa sürüklenmemesi, iyi yerlere gelmesi adına hep elimizden geldiği kadar sessiz kaldık. Geçen sene neredeyse şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz mecrada Rizespor maçında olanları hatırlıyorsunuz. Ama biz yine de Türk futbolunun kaosa sürüklenmemesi adına elimizden geldiği kadar sessiz kalmayı yeğledik. Buradan TFF'ye sesleniyorum. Her hafta artık aşağı yukarı 1 takım açıklama yapmak zorunda kalıyor. Herkes belki kendi kuyruğuna basıldığı zaman açıklama yapıyormuş gibi görünüyor ama bu Türk futbolunun kanayan bir yarası. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Murat Sancak başkanımla da maçtan önce konuştuk. Hakemlerin ne kadar yetersiz olduğunu, kendilerini geliştirmekten aciz olduğunu kendi aramızda konuştuk. Bugün de bunu bu maçta uygulamasını bizzat gördük" dedi.

"Sessizliğimizi bozacağız"

Alttan yeni hakemlerin çıkarması gerektiğini savunan Fatih Özgökçen, "Yeni insanlar yetiştirmemiz lazım. Burada bugün bize yapılan bir haksızlık yarın başka bir takıma yapılabilir ki yapılıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ligin 1.si, 2.si, düşecekleri belli denmişti. Belki bir senaryonun artık bir parçası haline geldik. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Olmayacak şeyler oluyor. Bugün de burada bunu gördük. Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını tabiri caizse çıkarmak için tamamen uydurma bir penaltıyla olmayacak bir biçimde Konyaspor'un haklarını tam anlamıyla katletmiştir. Biz kesinlikle Konyaspor camiası olarak artık bunun altında kalmayacağız. Sessizliğimizi bozacağız. Bundan sonra da Sarper Barış Saka'yı da kesinlikle maçlarımızda istemiyoruz. Çünkü taraflı duruma düşmüştür. Tarafsızlığından endişe duyuyoruz demiyorum, tarafsızlığını kaybetmiştir. Dolayısıyla bunu tüm mecralarda arayacağımızı da buradan ilan ediyorum" diye konuştu.