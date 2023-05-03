Başkan Örki; 'Sporda tarih yazmaya devam ediyoruz'

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesporlu yağlı güreşçileri yeni sezona hazırlık antrenmanlarında ziyaret etti. Başkan Örki, "Yağlı güreş sporcularımıza özel bir alan tesis ettik. Onların istediği gibi çayırıyla, güneşiyle, etraftan izole olmuş olan bu güzel alanı tamamen sporcularımıza tahsis ettik" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yağlı güreşçileri yeni yerlerinde ziyaret ederek, yeni sezon çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Başkan Örki, yağlı güreş pehlivanlarının geçen sezon önemli başarılara imza attığına değinerek, yeni sezon için hedeflerinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden tüm sporcuların madalya ile dönmesi olduğunu söyledi.

"Yağlı güreşçilere özel alan tesis edildi"

"Pamukkale Belediyesi olarak sporda tarih yazmaya devam ediyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yaklaşık 50 yağlı güreş sporcumuz var. Bu başarıları bu yağlı güreş sporcularımız, Belediye Başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, antrenörlerimiz sayesinde, Denizli'mizin adını Türkiye'nin dört bir tarafında yağlı güreş sporunda bir marka olarak tescilledik. İnşallah önümüzdeki sezonda tüm sporcularımız özellikle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalara katılacaklar ve oradan bize madalyalar getirecekler. Aramızda milli sporcularımız var. Aramızda Kırkpınar'da başpehlivan olmayı vaat eden sporcularımız var. Emek veren, gayret eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımıza da yeni sezonda üstün başlarılar temenni ediyorum. Kendileri içinde çok özel bir alan tesis ettik. Burada rahatlıkla antrenmanlarını yapacaklar. Onların istediği gibi çayırıyla, güneşiyle, etraftan izole olmuş olan bu güzel alanı tamamen sporcularımıza tahsis ettik. Onlara da hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesporlu boccecilerden güzel haber

Öte yandan Pamukkale Belediyespor'un adını başarıyla duyurduğu branşlardan olan bocce de başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Bocce-Petank 1. Ligi müsabakaları 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir'in menemen ilçesinde gerçekleştirildi. 17 takımın katıldığı müsabakalarda ilk kez bir Denizli takımı mücadele etti. Geçen yıl 40 takım arasında şampiyon olarak 1. Lig'e çıkan mavi-beyazlı kulübün sporcuları başarılı sonuçlarına devam etti. Antrenör; Bülent Sevinç yönetimindeki takımda Serdar Kılınç, Ziya Yılmaz, Simge Yılmaz, Mukaddes Karaçay ve Merve Karakaya yer aldı. Zorlu mücadeleler sonunda 7 puan toplayan Pamukkale Belediyespor, lider Elazığ SK'nın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu. Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan ikinci, etap müsabakaları sonunda tüm maçlarını kazanması halinde Pamukkale Belediyespor, ülkemizi Dünya Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkını kazanacak. - DENİZLİ