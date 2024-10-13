Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu

Trendyol 1. Lig'de sportif ve maddi anlamda kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da yapılan kongrede aday olmayan mevcut başkan Adil Gevrek, kulübün borcu açıklanınca ortalık karıştı.

ADİL GEVREK'E KÜRSÜDE TEPKİ

Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılmayan kongre için adaylar ve delegeler bugünBattalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda toplandı. Mevcut başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede; Ahmet Özköse, Ümit Bayram ve Şahin Altınok başkan adayı oldu. Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi.

BORÇ AÇIKLANINCA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yeni Malatyaspor'un mevcut borcunun 744 milyon TL olduğu açıklanınca ortalık karıştı. O sırada ayağa kalkan bir delege Adil Gevrek'e tepki gösterdi. Kürsüdeki konuşmasını kesen Gevrek, 'Ben seni susturmasını bilirim. Kes lan sesini! Kes lan sesini!' diyerek karşılık verince salon bir anda savaş alanına döndü. Bunun üzerine bazı delegeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı.

LİGDE GALİBİYETİ YOK

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve aynı zamanda da maddi imkansızlıklarla boğuşan Yeni Malatyaspor, 8 haftası geride kalan ligde puanla tanışamadı. Tüm maçların mağlup olan Malatya temsilcisi, ilk hafta oynanan Pendikspor karşılaşmasına çıkmadığı için de 3-0 hükmen mağlup sayılarak -3 puan cezası almıştı.