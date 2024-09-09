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Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun

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Yaz transfer döneminde flaş transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirdiği ve Mane için kolaylık talep ettiği öğrenildi. Mane'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı ve Müslüman bir ülkede kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak bu sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi de bitirmek üzere.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ BİLE

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer'den Mane transferinde kolaylık istedi.

Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun

MANE DE İSTİYOR

Mane'nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr'da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.

Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Emre Yeşilyurt:

Bu transfere en acil bir şekilde , Konyaspor'dan Adil DEMİRBAĞ ile karşılık vermesi lazım Fenerbahçe'nin.

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sedat :

Bu 40 milyon euro maaş alıyor. Bjk nasıl karşılayacak maliyetini?

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Onuncu Köy:

Ali Koç bu sene transfere duble para harcıyor .

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