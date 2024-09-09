Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak bu sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi de bitirmek üzere.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ BİLE

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer'den Mane transferinde kolaylık istedi.

MANE DE İSTİYOR

Mane'nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr'da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.