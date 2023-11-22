Başkan Başdeğirmen: "Her zaman yanınızdayız "

Isparta'nın ilk ve tek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını bünyesinde bulunduran Isparta 6 Mart Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Selim Bacak, yöneticileri, Antrenörü Emek Gök ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Isparta 6 Mart Spor Kulübü, şehirde ilk ve tek olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kurdu. Uzun süren çalışmaların ardından 6 Mart Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Kulübü, bu yıl 2. ligde yer alacak ve Isparta'yı temsil edecek. 2. ligdeki ilk maçında 26 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Işıkkent Kapalı Spor Salonunda İzmir 9 Eylül ESK ile karşılaşacak olan 6 Mart Spor Kulübü'nün yöneticileri, antrenörü ve sporcuları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Isparta 6 Mart Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Selim Bacak, kulüp ve takımla ilgili bilgi vererek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Isparta'yı ziyaret ettiğini, kulübün isminin bundan dolayı 6 Mart Spor Kulübü olarak belirlendiğinden bahsetti. Kulübün 1,5 yıldır faaliyet gösterdiğine değinen Selim Bacak, 150 lisanslı sporcularının olduğunu söyledi. Bacak, "Kadın ve erkek basketbol takımlarımız var. Ağırlıklı olarak branşımız basketbol. Voleybol ve masa tenisi ile normal tenisi de eklemeye gayret göstereceğiz. 1.5 yıllık kulübüz ancak bölge ve il şampiyonlukları yaşadık" dedi.

Bünyelerinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kurduklarını belirten Selim Bacak, bu yıl Isparta'da ilk kez 2. ligde yer alacaklarını söyledi. 26 Kasım Pazar günü ilk maçlarını kendi evlerinde oynayacaklarını ifade eden Bacak, "İzmir ekibini konuk edeceğiz. Sizi maçımıza davet etmek ve kendimizi tanıtmak, şehrimize 2.ligde bir takımın olduğunu duyurmak istedik. Arkadaşlar birçok özveri ile çalışıyor. Bir arkadaşımız Fethiye'den tayinini buraya aldırdı. Daha önce Tekerlekli Sandalye Milli Takımına kadar yükselmişti. 2 oyuncumuz Antalya'dan gelip, gidiyorlar. Her hafta özveri ile gelerek hem antrenmanlarını yapıyorlar hem de takımla beraber oluyorlar. Bir bayan öğrencimiz Afyonkarahisar'da iç mimarlık okuyor. O da sağ olsun her hafta kendi imkanlarıyla gelip antrenmanlara katılıyor. Bu kadar özveri ile hareket eden insanları görünce geriye kalan teferruatları da halletmek bizlere düştü. Kulübümüzü tanıtmak amacıyla sizleri ziyarete geldik" şeklinde konuştu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Emek Gök de yeni olmalarına rağmen her sporcunun kendisine ait bir hikayesi olan bir takım olduklarını dile getirdi. Takımda birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu kaydeden Gök, "Birbirimizin engellerini kapattığımız bir takım olduk. Sağ olsun hocalarımız ve diğer arkadaşlar bu arkadaşlarımızın spor yapmaları için ellerinden geleni yapıyor. Bu noktada size çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızdasınız. Ulaşım bizim en büyük problemimiz. Bu konuda bize destek veriyorsunuz. Antrenmanımıza gelmiştiniz, sonrasında da hep yanımızda oldunuz." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 6 Mart Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Selim Bacak ve Antrenörü Emek Gök ile sporcuların Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için büyük emekler verdiğini söyledi. Tekerlekli basketbolun zor bir spor olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "2. ligde olmanız çok güzel bir başarı. Isparta'mızın ilk kez böyle bir takımı olması bizim için çok değerli. Isparta'mızda birçok spor kulübümüz var. Bu anlamda belki de en zengin illerden bir tanesiyiz. Amatör spor kulüplerimize yardımcı olmak için elimizden gelenden daha fazlasını yapıyoruz. Yeter ki amatör spor kulüplerimiz, gençlerimiz, orta yaş ve herkes, bunun içerisinde kim varsa biz memnunuz. Onlar spor yaptıkça biliyoruz ki çok sağlıklı bir nesil yetişiyor" dedi.

Spor yapılan yerde hiçbir zaman bir kötülük olmayacağı inancında olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Spor varsa sağlık, başarı, güzellik var. Sizleri takip ediyorum. Daha önce antrenmanınıza önceki Milletvekilimiz Recep Özel'le katılmıştık. Tekerlekli sandalyeye oturarak basketbol oynamaya çalıştık. Ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğrendik. Bizler çoğu zaman empati yapıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar içerisine empatiyi koyuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatları kolay değil. Profesyonel bir grubumuz şampiyon olmuştu, çok büyük mutluluklar yaşadık. Dünyadaki birçok olumsuzluğa rağmen ülkemizde spor alanında güzel başarılar alınmaya başlandı. Şampiyonluklar alıyoruz. Rabbim bunları daim eylesin. Bizler sizin yanınızdayız. Sizlerle beraber yapılması gereken desteği vermek istiyoruz. Ulaşımla alakalı bizleri aradınız, sizlere yardımcı olduk. Tüm spor kulüplerinin yanındayız. Amacımız sağlıklı bir birey yetişsin, Isparta'mızın adı üst sıralarda olsun. Sporcularımızla da ön plana çıkalım. Dünyada ülkeler kendilerini sporcu ve sanatçılarla öne çıkarıyorlar. Bizler de sizlerle öne çıkalım inşallah. Güzel işler yapacağınız inancındayım, sizlerin her zaman yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA