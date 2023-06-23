Başkan adayı mı oluyor? Aziz Yıldırım son kararını verdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve yöneticisi Selim Soydan, Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın yeniden başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin Soydan, "15-20 gün evvel Aziz Bey beni aradı. 'Başkanım aday olacak mısınız?' dedim. 'Yok Selim. Ben Fenerbahçe'ye borcumu ödedim.' dedi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin olaylı mali genel kurulunun yankıları sürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin eski futbolcu ve yöneticisi Selim Soydan, Radyo Gol'de Aziz Yıldırım için önemli ifadeler kullandı.

"BEN, FENERBAHÇE'YE BORCUMU ÖDEDİM"

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olacağı iddialarına ilişkin konuşan Soydan, "15-20 gün evvel Aziz Bey beni aradı. 'Başkanım aday olacak mısınız?' dedim. 'Yok Selim. Ben, Fenerbahçe'ye borcumu ödedim." ifadeleri kullanıldı.

"FENERBAHÇE KATİYEN SAHİPSİZ KALMAZ"

Genel kurulu değerlendiren Soydan, "Ben 70 senedir Fenerbahçe camiasının içindeyim. Ben böyle bir mali kongre görmedim. Herkes çok üzüldü. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz. Genç üyelerin üslup hatasından razı değilim. Böyle olunca çirkinlikler ortaya çıkıyor. Fenerbahçe camiasında böyle şeyler olmuyordu, olmaması lazım. Fenerbahçe'nin sahibi ne Ali Koç'dur ne de Aziz Bey'dir! Makamlar bugün vardır, yarın yoktur. Geçer gider. Fenerbahçe katiyen sahipsiz kalmaz, hiçbir şekilde de kalmamıştır. Kavga iyi bir şey değil. Kavga huzursuzluk getirir. Kavga olan yerde başarı zor olur. Şahıslar kavga edebilir. Kötüye götürür kavga, imkan yok iyiye götürmesine. Huzur olmayınca hiçbir şey olmaz ki. Aklı başında hiçbir Fenerbahçeli bu kavgadan katiyen memnun değildir." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU KAVGA SON BULUR"



Selim Soydan ayrıca, "Ali Bey de Aziz Bey de kendileri için her zaman kavga edebilirler. Ama Fenerbahçe üzerinden kavga etmeleri yanlış. İnsan insana kırılabilir, kavgalı olabilir. Koskoca camiayı birbirine katıp kavga edince herkes üzülüyor. O ondan daha iyi yapabilir, öbürü ondan daha iyi yapabilir. Kavga olunca huzur olmaz, huzur olmayınca başarı olmaz. İnşallah son bulur bu kavga." dedi.