Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak sözler! Getireceği ismi duyanlar yerinde duramıyor
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Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Arat, Beşiktaş'a dünya yıldızlarını getireceklerini belirtti ve bu isimler arasında Anderson Talisca'nın da olduğunu ifade etti. Talisca tezahüratlarına "Talisca dahil herkesle görüşeceğiz" yanıtını verdi.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat, siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, "Beşiktaşlıların yolu" adlı tanıtım toplantısında hayata geçirecekleri projelerini anlattı. Taraftarların Anderson Talisca tezehüratlarına yanıtsız kalmayan Arat, Talisca da dahil herkesle görüşeceklerini bildirdi.
"TALISCA DAHİL TÜM HERKESLE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
"Beşiktaş'a dünya yıldızlarını getireceğiz" diyen Arat'ın sözlerine taraftarlar salonu Talisca tezahüratlarıyla inletti. Bu tezahüratlara cevap veren Arat, "Talisca dahil tüm herkesle görüşeceğiz. Herkesin için rahat olsun" ifadelerini kullandı.