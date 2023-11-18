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Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak sözler! Getireceği ismi duyanlar yerinde duramıyor

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Arat, Beşiktaş'a dünya yıldızlarını getireceklerini belirtti ve bu isimler arasında Anderson Talisca'nın da olduğunu ifade etti. Talisca tezahüratlarına "Talisca dahil herkesle görüşeceğiz" yanıtını verdi.