Başkan açıkladı! Beşiktaş'tan 30'luk transfer

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldiklerini belirtti. 30 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş'ın Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma yaptığı öğrenildi. Sazdağı, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Nuretttin Açıkalın, bir gün önce "Kimseyle görüşmedik" dediği " Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KARİYERİ

Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı. 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.

