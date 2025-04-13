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Başkalespor, Özalp Gençlikspor'u 1-0 Mağlup Ederek İkinci Sıraya Yükseldi

Başkalespor, Özalp Gençlikspor'u 1-0 Mağlup Ederek İkinci Sıraya Yükseldi
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Van Süper Amatör Ligi play-off grubunda mücadele eden Başkalespor, Özalp Gençlikspor'u 1-0 yenerek puanını 11'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşma sırasında Türk Polis Teşkilatının 180. yıldönümü kutlandı.

Van Süper Amatör Ligi play-off grubunda mücadele eden Başkalespor, konuk ettiği Özalp Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.

Başkale Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sporcuları maça temkinli başladı. Karşılıklı ataklar golü bulan Başkale ekibi oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca kazanan Başkalespor oldu.

Başkalespor aldığı galibiyetle puanını 11'e çıkararak ikinci sıraya yükselerek play-off'taki şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Öte yandan Başkale ekibi Polis Haftası dolayısıyla "Türk Polis Teşkilatının 180. Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı. Başkalespor Başkanı Sinan Tunç teknik heyeti ve futbolcular Başkale İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan'a plaket takdim etti.

Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan da Başkalespor ve Özalp Gençlikspor maçını taraftarlarla birlikte tribünde izledi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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