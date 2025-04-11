Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan TFF'ye bomba gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıkları Samsunspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk'un TFF'ye yaptığı gönderme toplantıya damgasını vurdu.

"ÇİZİLEN ÇİZGİYİ GÖRMEDİM"

Okan Buruk, Samsunspor'un iptal edilen golüyle ilgili gelen, "Derbide ofsayt çizgisi ile ilgili bir yorumunuz vardı. "Ben inanmıyorum" demiştiniz. Bugün de Samsunsporlular inanmıyor. Görüşünüz nedir?" sorusunun ardından, "Ofsayt çizgisindeki pozisyonu kulübede gördüm. Kulübede bana ofsayt gibi geldi. Çizilen VAR çizimini görmedim. Bence birçok maçta bunu yaşıyoruz, var mı, yok mu, ofsayt mı, değil mi, bunu yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında kendi düşüncemi söyledim. Bugün de tabii ki bu tür bir şey varsa Samsunspor da aktaracaktır. Maalesef bir şey değişmiyor. Yarı otomatik ofsayt sisteminin kararı geçerli oluyor. Biz de hafta içinde yaşadık. Özgür bir şekilde inanıp, inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyorum. Bugünkünü görmedim. Sadece yayındaki görüntüde biraz önde gözüküyordu ama çizilen çizgiyi görmedim" yanıtını verdi.

"KONUŞAMIYORUZ, HEMEN SEVK EDİYORLAR"

Başarılı teknik adam, "VAR kararları bu maçta hızlı geldi. Onunla ilgili ne söylersiniz?" sorusunu ise, "Hem ofsayt pozisyonu geldi hem de bizim penaltı itirazında bulunduğumuz bir pozisyon vardı. O da çok hızlı geldi. İyi mi, kötü mü bu konularla ilgili çok konuşamıyoruz. Hemen sevkler başlıyor. En ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Türk futbolunun marka değerini düşürdüğümüz için sevk oluyor! Bunlar hep artık kırmızı çizgimiz o yüzden onlara çok girmeyelim" sözleriyle yanıtladı.