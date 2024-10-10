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Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu

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A Milli Takım'ın Karadağ ile UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli yıldız Arda Güler'e Arda Turan diye hitap edildi. Bunu duyan Arda bir anda kahkahalara boğulurken, o anlar da sosyal medyada viral oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da milli yıldız Arda Güler ve teknik direktör Vincenzo Montella, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Toplantının hemen başında ilginç anlar yaşandı.

ARDA GÜLER'E ARDA TURAN DEDİLER

Milli futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıyı yöneten TFF Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, çok konuşulacak bir gafa imza atarak Arda Güler'i Arda Turan diye anons etti.

Basın Toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu

KAHKAHALARA BOĞULDU

Bunun ardından kısa süreli şaşkınlık yaşanırken kendisine Arda Turan diye hitap edildiğini duyan genç futbolcu, Vincenzo Montella ile birlikte kahkahalara boğuldu. O anlar büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu.

Basın Toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu

Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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