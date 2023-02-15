Basel'in hocasından örnek davranış! Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında oyuncularını uyardı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'la karşılaşacak Basel'in hocası Heiko Vogel, maç öncesi yaptığı açıklamada yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Vogel, "Futbol önemsiz bir mesele. Oyuncularıma yine söyleyeceğim, hiçbir şekilde gol sevinci yapılmayacak. Biz de bir bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın akşam saat 20.45'te İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya gelecek. Rakip Basel, oynanacak maç için Türkiye'ye geldi.

GOL SEVİNCİ YAPMAYACAKLAR

Basel'in hocası Heiko Vogel, Trabzonspor maçı için hiçbir motivasyonlarının olmadığını söyledi ve oyuncularına gol sevinci yapmaması için uyarıda bulundu.

"RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"

Trabzonspor'u yardım kampanyası için tebrik eden Vogel, "Futbol şu anda önemsiz bir mesele. Trabzonspor'un kampanyasını destekliyoruz, rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz de bu kampanyayı destekliyoruz" dedi.

"BAĞIŞ KAMPANYASI DÜŞÜNÜYORUZ"

Rövanş için bağış kampanyası düşündüklerini söyleyen Basel'in hocası, "Yarınki maç önemsiz. Herhangi bir golde, oyuncularıma da söyleyeceğim, hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını. Biz de bu konuda saygılı davranmaya gayret göstereceğiz. Oynamak zorunda olduğumuz bir karşılaşma, ekstra hiçbir motivasyonumuz yok. Rövanş karşılaşmasında bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.