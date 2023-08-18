Başarılı sporcular Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Kütahya Belediyespor bünyesinde 17 branşta müsabakalara katılan ve başarılı olan 48 sporcu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Kütahya Belediye spor bünyesinde 17 branşta müsabakalara katılan ve başarılı olan 48 sporcu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

17 branşta gençlerimize spor imkanı sunan Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok şampiyonada aldığı ulusal ve uluslararası başarılar ile adından başarı ile söz ettiriyor. Gençlerimizin bu başarıları karşısında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da sporcularımızı Çanakkale ve Gelibolu Tarihi Alan gezisiyle ödüllendirdi.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü görevlisi Mehmet Çetiner ve Kütahya Belediyespor Kulübü görevlisi Ersin Kaçar'ın refakatinde gerçekleşen gezide sporcular Eceabat, Çam Burnu Kalesi, Ağa Dere Ağır Mecruhin Hastanesi ile Şehitliği, Değirmen Burnu Tabyası, Dur Yolcu, Kilitbahir Köyü, Kilitbahir Kalesi, Sarı Kule, Namazgah (Aziziye) Tabyası, Rumeli Hamidiye Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Baykuş (Mesudiye) Tabyası, Soğanlıdere Vadisi, sahra hastaneleri, harp yolu, mutfaklar, fırınlar ve depoları gezerek Seyit Onbaşı ve kahraman silah arkadaşları hakkında bilgiler aldı.

Gezinin devamında gençlerimiz Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Alçıtepe Eski Hisarlık Tepe mevkiinde bulunan Şehitler heykeli, Meçhul Asker Heykeli, Türk Bahçesi, 26. Alay, Ezineli Yahya Çavuş, Alçıtepe, Arıburnu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki 19. Tümen, Albayrak Sırtı, Mehmetçiğe Saygı Heykeli, Karayörük Deresi Şehitliği, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkez Tepe, 57'nci Alay Komutanı Şehit Kay-i Makam (Yarbay) Hüseyin Avni Bey ile Çatal Dere Şehitliği, güzergah üzerinde meydana gelen muharebeler, verilen şehitler, yaşanan kahramanlıklar anlatılmış, siper yerleri, lağım tünelleri görülerek Bomba Sırtı'nda yer alan Kesik Dere ve 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti. - KÜTAHYA