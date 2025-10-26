Haberler

Başakşehirspor - Göktürkspor U16 Maçında Kavga Çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da oynanan U16 Ligi müsabakasında Başakşehirspor ve Göktürkspor oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kavga haline dönüşen olay, antrenörler ve hakemlerin müdahalesi ile sonlandırıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi Göktürk semtinde oynanan U16 Ligi karşılaşmasında Başakşehirspor ile Göktürkspor futbolcuları arasında kavga çıktı. Maçta yaşanan gerginlik antrenörler ve hakemlerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

U16 Ligi'nde oynanan Başakşehirspor - Göktürkspor maçında saha içi karıştı. İddiaya göre, müsabakanın ikinci yarısında iki takım futbolcuları arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlarda saha karıştı.

Antrenörler ve hakemler araya girerek oyuncuları ayırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
