Başakşehir, Yusuf Sarı ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Başakşehir, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. 2022-2023 sezonu başından itibaren Adana Demirspor forması giyen Yusuf'un sözleşmesi bugün karşılıklı olarak feshedildi. İstanbul ekibiyle anlaşan hücum oyuncusu, turuncu-lacivertlilere imza attı. Başakşehir kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Sarı, Adana ekibinde 76 maça çıkarken 12 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 13 maçta süre alırken, 1 asist yaptı.

26 yaşındaki futbolcu kariyerinde, 4 kez de A Milli Takım formasını giydi. - İSTANBUL