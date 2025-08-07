Başakşehir, Viking Karşısında İlk Yarıyı Geride Kapattı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynadığı ilk maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı. Viking'in ilk dakikada bulduğu golle öne geçtiği maçta Başakşehir, eşitliği sağlamak için mücadele ediyor.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada defansın hatasında topla buluşan Berisha'nın sağ kanattan ceza sahasına girerek verdiği pasta Svendsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sol kanattan Tripic'in ortasında ceza sahası içinde Svendsen'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Viking
Viking FK: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Björshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha
Yedekler: Arild Ostbo, Herman Haugen, Viljar Vevatne, Roseth, Kristoffer Haugen, Hilmir Mikaelsson, Hansen, Tobias Moi, D'Agostino, Simen Kvia-Egeskog, Edvin Austbö, Auklend
Teknik Direktör: Morten Jensen
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf (Deniz Türüç dk. 17), Crespo, Ömer Ali, Brnic, da Costa
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Hamza Güreler, Yağız Dilek, Ebosele, Onur Ergün, Umut Güneş, Ömer Faruk, Selke, Shomurodov
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Svendsen (dk. 2) (Viking) - İSTANBUL