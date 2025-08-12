Başakşehir, Viking ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul Başakşehir, yarın Norveç temsilcisi Viking'i ağırlayacak. İlk maçı 3-1 kazanan Başakşehir'in play-off turuna yükselebilmesi için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Maç başlama saati 19.00 ve TRT 1'den yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, yarın Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek.

Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Norveç temsilcisi, rövanşta İstanbul Başakşehir'e 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.

Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen, mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in ardından uzmanların işaret ettiği şehirde korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.