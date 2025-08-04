Başakşehir, Viking FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 7 Ağustos Perşembe günü Norveç ekibi Viking'e konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

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