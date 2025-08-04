Başakşehir, Viking FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir, Viking FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Viking FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. 7 Ağustos'ta Norveç ekibi ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, tesislerinde yaptıkları antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 7 Ağustos Perşembe günü Norveç ekibi Viking'e konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri yarın yapacağı idman ile Viking FK maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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