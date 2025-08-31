Başakşehir ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada herkesi aşan top, Serdar Gürler'in uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda yandan auta gitti.
37. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Draguş'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut
Başakşehir: Deniz Dilmen, Festy Ebosele, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Berat Özdemir, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Lucas Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Svit Seslar, Denis Draguş, Umut Bozok
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Prince Ampem, Umut Meraş, Hamza Akman
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Sarı kart: Abbosbek Fayzullayev (Başakşehir) Kerem Demirbay, Denis Draguş, Selçuk Şahin (Teknik Direktör) (Eyüpspor) - İSTANBUL