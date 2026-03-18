Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım tarafından da gol girişimleri olsa da, kaleciler başarılı kurtarışlarla gole izin vermedi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Selke

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Ceesay, Ballet, Van de Streek (Dk. 45+1 Saric)

Sarı kart: Dk. 38 Selke (Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

