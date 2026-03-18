Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım tarafından da gol girişimleri olsa da, kaleciler başarılı kurtarışlarla gole izin vermedi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Selke
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Ceesay, Ballet, Van de Streek (Dk. 45+1 Saric)
Sarı kart: Dk. 38 Selke (Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.
21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.