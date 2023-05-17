Başakşehir, Ümraniyespor ile Berabere Kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Başakşehir sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü 4'üncü dakikada Aleksic'ten gelirken, Ümraniyespor'un golünü ise 60'ıncı dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti.
STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl UstaBAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Şener Özbayraklı (Dk.12 Touba), Edgar Ie, Mahmut Tekdemir, Lima (Dk.80 Keny), Berkay Özcan, Aleksic (Dk 69.Biglia), Ömer Ali Şahiner, Januzaj, Serdar Gürler (Dk.80 Wu), Figueiredo (Dk.69 Deniz Türüç)ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani (Dk.46 Sackey), Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Dk.46 Kayode), Onur Ayık, Mrsic (Dk.46 Geraldo), Sekidika, Umut NayirGOLLER: Dk.4 Aleksic (Başakşehir) - Dk.60 (pen.) Umut Nayir (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Berkay Özcan, Lima (Başakşehir) - Orkun Özdemir (Ümraniyespor)KIRMIZI KART: Dk. 7 Mahmut Tekdemir (Başakşehir)Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Başakşehir sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü 4'üncü dakikada Aleksic'ten gelirken, Ümraniyespor'un golünü ise 60'ıncı dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 52'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 27 puanla son sırada kaldı.4'üncü dakikada Başakşehir mücadelede öne geçti. Orta alanda Januzaj sol kanattan savunma arkasına koşu yapan Aleksic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.7'nci dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Edgar Ie'nin geri pasında topa kontrolsüz müdahale ederek Umut Nayir'e yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, Mahmut Tekdemir'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.25'inci dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Figueiredo orta alanda müsait olan Aleksic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Orkun Özdemir topu çeldi.45+2'nci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Lima'nın ortasında ceza sahası içerisinde Serdar Gürler'in formasından çekilmesi sonucu maçın hakemi Burak Pakkan penaltı kararı verdi.45+4'üncü dakikada Başakşehir'de topun başına geçen Aleksic'in penaltı vuruşunda kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.54'üncü dakikada Ümraniyespor etkili geldi. Popov'un sağ kanattan ortasında Başakşehir savunmasında Touba topu kafayla uzaklaştırdı. Uzaklaşan topu arka direkte önünde bulan Sekidika'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.57'nci dakikada Ümraniyespor'da sol kanatta Geraldo'nun ortasında top Başakşehir savunmasında Touba'nın eline çarptı. Karşılaşmayı devam ettiren Burak Pakkan, oyun durunca VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozsiyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.60'ıncı dakikada Ümraniyespor beraberlik golünü kaydetti. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, topu ve kaleciyi ayrı noktalara göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİKBaşakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ümraniyespor karşısında geçen haftaki Galatasaray maçından farklı olarak ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Galatasaray deplasmanında oynayan; Duarte, Touba, Biglia ve Deniz Türüç yerine, Şener Özbayraklı, Ie, Berkay Özcan ve Januzaj 11'de yer aldı.STEFAN KUNTZ MAÇI TRÜBÜNDEN TAKİP ETTİSüper Lig'in 34'üncü haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tribünden izledi. Haziran ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler'e karşı oynayacak olan Ay-Yıldızlı ekipte aday kadrosu belirlemek adına hazırlıklarına başlayan tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı yerinden takip etti.BAŞAKŞEHİR'DE WU İLK MAÇINA ÇIKTIBaşakşehir'in devre arasında Çin ekibi Guangzhou'dan bonservisiyle takıma kattığı Shaoccong Wu, ilk kez Başakşehir formasını giydi. Çinli oyuncu, Ümraniyespor karşılaşmasında 80'inci dakikada Serdar Gürler'in yerine oyuna girerek Süper Lig'de ilk kez süre aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sacit Göncü - Spor