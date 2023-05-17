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Başakşehir, Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

Başakşehir, Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Başakşehir'in golünü Danijel Aleksic atarken, Ümraniyespor'un golünü Umut Nayir penaltıdan kaydetti. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Strahil Popov'un sağ kanattan ortasında ön direkte Ahmed Touba'dan seken topu arka direkte alan Jesse Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

57. dakikada Geraldo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde havalanan topa Ahmed Touba'nın elle müdahale etti. Hakem Burak Pakkan ilk önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi.

60. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Pakkan xx, Bahtiyar Birinci xx, Anıl Usta xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı x (Ahmed Touba dk. 12 xx), Edgar le xx, Mahmut Tekdemir x, Lucas Lima xx (Keny dk. 80 ?), Berkay Özcan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Danijel Aleksic xx (Lucas Biglia dk. 69 x), Adnan Januzaj xx, Serdar Gürler xx (Shaocong Wu dk. 80 ?), Joao Figueiredo xx (Deniz Türüç dk. 69 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx, Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Ermir Lenjani xx (Isaac Sackey dk. 46 x), Antonio Mrsic xx (Geraldo dk. 46 X), Kartal Kayra Yılmaz xx (Kayode dk. 46 x), Serkan Göksu xx, Onur Ayık xx, Jesse Sekidika xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Berke Özer, Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Oğuz Gürbulak,

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Danijel Aleksic (dk. 4) (Başakşehir), Umut Nayir (dk. 60 pen.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 7) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Orkun Özdemir (Ümraniyespor), Berkay Özcan, Lucas Lima (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Umut Spor Haberler

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