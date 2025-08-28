Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Romanya'da Universitatea Craiova'ya 3-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Maçta Başakşehir'in tek golü Selke'den gelirken, ev sahibi ekipten Cicaldau, Baiaram ve Nsimba gol atarak maçı kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Shomurodov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Kemen'in şutunda top kaleyi bulmadı.
68. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Opoku'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
80. dakikada Operi gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
81. dakikada Mekvabishvili'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Steven Nsimba'nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Ion Oblemenco
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Cretu dk. 90+2), Baluta (Houri dk. 90+4), Cicaldau (Mekvabishvili dk. 77), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Steven Nsimba dk. 77)
Yedekler: Silviu Lung, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei,
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Başakşehir : Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün (Fayzullayev dk. 63), Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 63), Crespo (Olivier Kemen dk. 46), Shomurodov, Brnic, Selke (Nuno da Costa dk. 73)
Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Yusuf Sarı, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Cicaldau (dk. 9), Baiaram (dk. 27), Steven Nsimba (dk. 81) (Universitatea Craiova), Selke (dk. 7) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Baluta, Badelj, Bancu (Universitatea Craiova), Deniz Türüç, Selke, Shomurodov, Umut Güneş (Başakşehir) - İSTANBUL