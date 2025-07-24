Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi Yendi

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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü 52. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Stat: Huvepharma

Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen (Dk. 79 Pedro), Zlatev (Dk. 62 Lazarov), Chandarov (Dk. 62 Tonev), Sidney (Dk. 83 Phellipe)

İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Operi, Berat Özdemir (Dk. 88 Onur Ergün), Crespo, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Kemen), Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 73 Shomurodov), da Costa (Dk. 73 Deniz Türüç)

Gol: Dk. 52 Ömer Ali Şahiner ( Başakşehir )

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Sidney, Dk. 82 Atanasov, Dk. 90+6 Donchev (Cherno More), Dk. 49 Ba ( Başakşehir )

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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