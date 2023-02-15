Acun Ilıcalı aracılığıyla iletti! Emre Belözoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

Depremzedeler için yardım toplanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında dört büyüklerin başkanları ve futbolcular da görev aldı. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı aracılığıyla bu sezonki maaşının tamamını depremzedelere bağışladığını iletti.