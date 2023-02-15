Acun Ilıcalı aracılığıyla iletti! Emre Belözoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
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Depremzedeler için yardım toplanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında dört büyüklerin başkanları ve futbolcular da görev aldı. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı aracılığıyla bu sezonki maaşının tamamını depremzedelere bağışladığını iletti.
Süper Lig'deki dev kulüplerin başkanları Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, depremzedeler için düzenlenen ' Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katıldı. Başkanlar, canlı yayında telefonlara bakıp bağış topladı.
100 MİLYAR LİRA AŞILDI
Futbolcular Altay Bayındır, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı. Türkiye Tek Yürek programında yaklaşık 2 saatlik sürede 100 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.
TÜM MAAŞINI BAĞIŞLADI
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu sezon kazanacağı maaşının tamamını Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında depremzedelere bağışladı.