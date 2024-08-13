Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İkinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-1 sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının ardından, "İkinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bence sezonun birinci maçı için hiçte fena bir maç olmadı. Çok tempolu oldu. Özellikle ilk yarısı Rizespor'un büyük üstünlüğü ile geçti. Çok fazla rotasyon yaptık. Perşembe günü Avrupa'da maç oynadık. Konsantrasyonumuz ligden daha fazla. Şu an için lig formatına geçene kadar play-offları geçene kadar Avrupa'da da rotasyon yapmamız gerekiyor. Diğer oyuncularımız hem taktiksel hem deformasyon açısından bu rotasyonlara ve oyunlara hazırlamamız gerekiyor. Rizespor'un zaten geçen seneden çok güçlü bir oyunu vardı. Deplasmanda istedikleri performansı gösteremiyorlardı. Bugün ilk yarıda zaten oyunu domine ederek o geçen seneki performansın tesadüf olmadığını gösterdiler. Biz ikinci yarı yaptığımız hamlelerle taktiksel değişikliklerle, özellikle ilk yarı birebir baskıya gittiğimizde Ali Sowe, üzerine atılan toplardan sonra Olowoyin'in hareketliliği o servisleri alması ve arkamıza düşmesi, orta saha bölümünde bizi bayağı yıprattı. İkinci yarı biraz daha bekleme pozisyonuna geçtik. Oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Zaten ikinci yarı topla oynama oranları da eşitlendi. İkinci yarısı biz de gol atabilirdik. İlk yarıdaki oyunlarından dolayı oyunu domine ettiler. Biz ikinci yarı gerçek kimliğimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı. - RİZE