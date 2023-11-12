Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçının ardından yapılan basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi ve hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün çok pozisyona giremedik, galip gelecek pozisyonları yakalayamadık. Kazanmak için çok fazla bir şey yapamadık ama yine de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Çağdaş Atan, "Topa sahip olma kısmını kusursuza yakın hallettik diyebilirim. Topu ikinci bölgeye taşımakta sıkıntımız yok ama 3'üncü bölgeye taşımakta zorluk çekiyoruz. İleri kısımda daha agresif oynamamız gerekiyor. Bugün çok pozisyona giremedik, galip gelecek pozisyonları yakalayamadık. Kazanmak için çok fazla bir şey yapamadık ama yine de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" yorumlarında bulundu.

"YEDİĞİMİZ GOL BASİT BİR GOLDÜ"

Yenilen golün çok basit olduğunu söyleyen Atan, "Rıza Hoca ile birçok kez karşılaştık. Taktiksel anlamda tahminime yakın şekilde sahaya çıktı. İlk yarıda topa sahip olacağımız kadar olduk. Biz 3'üncü bölgeye girmekte gözle görülür şekilde sorun yaşadık. Gol dışında pek pozisyonda bulamadık. Yediğimiz gol de basit bir goldü. Sonuç olarak mağlup olduk" şeklinde konuştu.

"YÖNETİMİMİZ BİZE GÜVENİYOR"

Başakşehir'in üst sıralara yakışan bir takım olduğunu ifade eden Çağdaş Atan, "Takımın oyuncu grubunun kalitesi bence tartışılmaz. Ekibimizde çok fazla koşucu oyuncu yerine benzer özelliklere sahip oyunculardan kurulu bir orta sahamız var. Başakşehir Kulübü üst sıralara yakışan bir camia. Yönetimimiz bize güveniyor. Bunu her zaman gösteriyorlar. Artık daha gerçekçi oynayıp galibiyet almamız gerekiyor. Devre arasında birkaç takviye ile oyunumuzu ve futbol kalitemizi yükselteceğiz" diye konuştu.

"KART GEREKTİREN BİR POZİSYON DEĞİLDİ"

Bahtiyar Zaynutdinov'un sakatlığı hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Zaynutdinov'a geçmiş olsun. Bizim Opoku'nun boyu oldukça yüksek. Aralarında yaşanan ikili mücadelede de boy farkından dolayı dirseği değil de eli geldi diye düşünüyorum. Kart gerektiren bir pozisyon değildi" dedi.

Çağdaş Atan, takımda bulunan sakat oyuncular için ise şu yorumlarda bulundu:

"Çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sanırım milli aradan sonra aramıza katılıp takım ile birlikte çalışmaya başlayacaklar."