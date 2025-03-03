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Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti

Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golünü 9. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Savunma arkasına atılan pasta Ba'nın hatası sonrası Manaj topla buluştu. Bu oyuncu sağ taraftan topu içeri çevirdi. Simic'in penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

76. dakikada Piatek ile duvar pası yapan Crespo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Crespo dk. 69), Kemen (Umut Güneş dk. 82), Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Ömer Faruk dk. 90+3), Piatek (Hamza Güreler dk. 90+3), Figueiredo (Keny dk. 82)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Szysz, Djalo, Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Nikolic, Poungouras (Koita dk. 67), Sonko, Emirhan, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 73), Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic (Bekir Böke dk. 89)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Sinan Kaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Deniz Türüç (dk. 9) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir) Murat Paluli, Koita (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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