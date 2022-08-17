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Başakşehir-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Başakşehir-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor müsabakasına FIFA Kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu maçta Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Turgut Doman belirlendi.

21 Ağustos 2022 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 19'15'te başlayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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