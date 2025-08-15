Başakşehir-Kayserispor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Kayserispor maçında hakem Kadir Sağlam görev alacak. Maçta yardımcı hakemler Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
