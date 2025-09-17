Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

(ANKARA) - Başakşehir, Süper Lig'in ertelenen 1. hafta maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında ertelenen maçları oynandı. Mısırlı.Com.TR Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan ve hakem Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı maçta Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Başakşehir'e galibiyeti 65. dakikada İvan Brniç ve 69. dakikada Karagümrük oyuncusu Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine attığı gol getirdi.