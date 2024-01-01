Başakşehir, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak Beijing Guoan forması giyen Josef de Souza ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen Josef de Souza, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.