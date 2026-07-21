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İstanbul Başakşehir, Inter Turku maçına hazır

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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları yapılırken, sakatlığı bulunan Edin Visca yer almadı. Maç yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Inter Turku müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Edin Visca antrenmana katılmadı.

Öte yandan antrenman öncesinde video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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